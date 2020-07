Creme frio de iogurte de limão e aveia com melão e presunto

Preparação

1. Abra o melão ao meio, retire as sementes e, com a ajuda de uma colher de gelado ou uma colher de sobremesa, faça algumas bolas com a polpa do melão. Reserve-as.

2. Retire a polpa de melão que sobrou e bata com os iogurtes de limão, a noz-moscada e um pouco de sal. Triture muito bem até ter uma textura fina, depois passe o creme por um passe-vite para retirar qualquer elemento sólido que possa ter restado. Deixe repousar e leve ao frigorífico durante duas horas.

3. Em quatro taças ou tigelas pequenas ou em metades de meloa, se preferir, coloque quatros bolinhas de melão e junte o presunto. Coloque por cima um pouco de cebolinho.

4. Verta por cima o creme que preparou com a polpa de melão. Decore com as amoras e polvilhe com os flocos de aveia. Sirva de imediato.