A mais popular, feita com carne e molho de tomate sobre camadas de folhas de lasanha e molho bechamel, é uma das mais famosas receitas italianas, apesar de haver registos de um prato semelhante na corte inglesa. A lasanha foi primeiro documentada no século XIII mas, nessa altura, ainda não levava tomate, tal como sucede em duas das receitas que lhe propomos de seguida. Nessa época, este fruto ainda não tinha sido descoberto pelos europeus mas, mal lhe puseram as mãos em cima, nunca mais deixaram de o usar.

Lasanha de carne que não precisa de ir ao forno

É a receita perfeita para quem não tem tempo a perder. Para além de ser mais fácil e mais rápida de preparar, também é menos calórica e mais nutritiva do que a versão tradicional. Uma proposta de inspiração italiana que se faz num ápice e que vai agradar, seguramente, a toda a família. Em vez de carne de vaca, pode utilizar frango picado.

Lasanha de bacalhau com brócolos