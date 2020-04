5. Tarte de frutos vermelhos com um travo abaunilhado

Nos momentos em que lhe apetece saborear um doce com um ligeiro paladar a baunilha, esta é a receita perfeita. Para além disso, tem a vantagem de ser simples, deliciosa e fácil de preparar. No momento da confeção, pode também enriquecer a base da tarte, juntando-lhe um pouco de vinho do Porto ou de licor ou ainda raspas de casca de limão, de lima, de laranja ou de toranja, no momento de a começar a trabalhar a massa que lhe serve de base.

6. Leite-creme de citrinos e especiarias

Uma receita exclusiva da blogger Marisa Valadas, autora do blogue Sweet My Kitchen e do livro "À descoberta de novos sabores – Dos quatro cantos do mundo para a cozinha portuguesa", publicado pela editora Vogais. Divulgada na altura em primeira mão pelo Modern Life no SAPO Lifestyle, é, além de saborosa, muito fácil de preparar. Para um travo ligeiramente mais acidulado, pode substituir o limão por uma lima e a tangerina por uma toranja.

7. Fudge de cacau, ameixas e alfarroba, sem glúten, com flor de sal marinho

Uma receita de inspiração macrobiótica que muitos apontam como a versão mais saudável do popular doce que milhões de pessoas apreciam em todo o mundo. Uma alternativa (mais) saudável para as suas festas e para os seus lanches em qualquer período do ano. Se preferir, no momento da confeção, substitua as ameixas secas por tâmaras secas e junte uma pitada de canela ao preparado da massa quando lhe adicionar as sementes de linhaça.

8. Cheesecake com mirtilos e sementes de papoila

Menos calórico do que o tradicional mas igualmente saboroso, prepara-se num instante. Uma combinação de sabores que satisfaz até os paladares mais exigentes. Uma alternativa a considerar para os momentos em que os doces não lhe saem da cabeça. Esta receita, irresistível, leva apenas oito ingredientes na sua confeção. Além de mirtilos, pode usar bagos de romã e folhas de hortelã para decorar o cheesecake, a não ser que prefira outras frutas.

9. Tarte de limão merengada light

Sabia que o limão é rico em vitamina C, protege o organismo de infeções, purifica o fígado e ativa o metabolismo? É verdade! Este é mesmo o ingrediente principal da deliciosa sobremesa que aqui lhe propomos. Aqui numa versão substancialmente mais light, esta tarte de limão, que se prepara num ápice, mantém todo o sabor da receita original. Tem apenas 313 calorias por dose e ajuda a combater a fadiga física e mental e a aliviar ansiedade e stresse.

10. Crumble de frutos silvestres com aveia e quinoa

Uma versão original e (muito) mais saudável desta sobremesa que milhares de pessoas apreciam um pouco por todo o mundo. Uma proposta irresistível para quem gosta de doces com pouco açúcar e com menos calorias. Ao prepará-la, pode usar frutos vermelhos frescos ou congelados. Na sua confeção, utilize preferencialmente a manteiga à temperatura ambiente. Sirva o crumble frio, simples, com gelado de baunilha e/ou com um toque de chantili.