Fudge de cacau, ameixas e alfarroba, sem glúten, com flor de sal marinho

Preparação

1. De véspera, demolhe as passas e as ameixas secas. No momento da preparação, escorra-as e corte as ameixas em pequenos pedaços

2. Misture todos os ingredientes num liquidificador, à exceção das sementes de linhaça. Triture até obter um preparado cremoso.

3. Acrescente as sementes de linhaça à massa obtida e triture novamente até as incorporar no preparado.

4. Verta a massa num tabuleiro retangular previamente untado com óleo de coco e leve ao congelador durante duas horas.

5. Passado esse tempo, retire o tabuleiro do congelador. Corte o fudge em pequenos cubos e congele novamente durante duas horas.

6. Cerca de 10 minutos antes de servir o fudge, retire-o do congelador e transfira-o para um prato de servir. Polvilhe os cubos de fudge com a flor de sal e sirva-os frios ou à temperatura ambiente.