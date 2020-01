Panquecas integrais com xarope de manteiga de mel e amoras

Preparação

1. Numa taça grande, misture a farinha com o fermento em pó, o sal, o bicarbonato de sódio. Envolva bem e reserve.

2. Numa taça pequena, coloque os ovos, o leitelho, o óleo de coco previamente amolecido e o mel. Misture tudo com a ajuda de uma batedeira de varas.

3. Verta o preparado líquido na mistura da farinha e do fermento, misture bem e bata novamente até obter uma mistura suave e homogénea.

4. Coloque uma frigideira untada com óleo de coco ao lume. Quando a superfície interior estiver quente, retire uma concha do preparado para as panquecas e verta na frigideira. Cozinhe cada panqueca entre dois a três minutos de cada lado e reserve.

5. Prepare o xarope. Numa taça, misture a manteiga derretida com o mel, o creme de leite e a canela, com a ajuda de uma varinha mágica, até conseguir um líquido consistente e homogéneo. Sirva as panquecas com o xarope de manteiga de mel, decoradas com amoras.