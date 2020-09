Preparação

1. Corte o queijo de cabra em rodelas e reserve. Corte as folhas de massa filo em pedaços mais pequenos e pincele-as com o azeite.

2. Coloque uma fatia de queijo de cabra no centro de um pedaço de massa e envolva-o bem, dobrando cuidadosamente as pontas. Repita até esgotar os ingredientes.

3. Transfira os estaladiços para um tabuleiro previamente forrado com papel vegetal. Leve-os ao forno, previamente aquecido a 180º C, até ficarem dourados e crocantes.

4. Retire os estaladiços do forno e disponha-os num prato de servir. Regue-os com o mel e decore-os com bagos de romã e com folhas de tomilho.