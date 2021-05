Bolo de iogurte e cenoura com nozes e molho de chocolate preto

Preparação

1. Coloque o iogurte magro, os ovos e metade da farinha no copo da batedeira e comece a bater na potência máxima até os ingredientes ficarem bem misturados.

2. De seguida, acrescente o óleo, a restante farinha, o fermento, as nozes e o adoçante. Ligue a batedeira novamente na potência máxima e, de vez em quando, mexa com uma espátula de silicone, para aproveitar a mistura que fica agarrada às paredes do copo da batedeira. Continue a mexer até obter uma massa consistente.

3. Acrescente a cenoura ralada e mexa para que se reparta uniformemente por toda a massa. Passe-a para uma forma de bolo untada com um pouco de óleo de girassol e cozinhe no forno pré-aquecido a 180º C durante 45 minutos. Retire e deixe arrefecer antes de desenformar.

4. Antes de servir o bolo, leve um tacho ao lume com o leite e o chocolate preto. Deixe derreter, mexendo sempre. Verta, depois, o molho sobre o bolo. Sirva-o decorado com folhas de hortelã fresca.