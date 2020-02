Corações de bolo red velvet com doce de frutos vermelhos

Preparação

1. Leve uma panela com o leite ao lume. Junte 45 g de manteiga e 20 g de chocolate em pó peneirado. Misture bem e vá envolvendo cuidadosamente, em lume médio, até derreter a manteiga. Assim que diluir, desligue o fogão, adicione o corante vermelho em gel, envolva bem e reserve.

2. Bata os quatro ovos numa tigela, até dobrar de volume. Adicione 270 g de açúcar e o vinagre branco e bata, com uma batedeira de varas, durante cerca de três minutos.

3. Desligue a batedeira e acrescente, aos poucos, a farinha de trigo peneirada e o fermento em pó, peneirado, envolvendo delicadamente.

4. Verta o preparado obtido, em fio, no creme com o corante e misture, delicadamente, até incorporar. Verta a massa num tabuleiro retangular forrado com papel vegetal e untado com margarina. Leve ao forno, previamente aquecido, a 180° C durante cerca de 35 minutos.

5. Retire o bolo do forno e reserve. Entretanto, prepare o recheio. Bata, com uma batedeira de varas, o queijo cremoso amolecido com a manteiga até obter um preparado cremoso e homogéneo.

6. Junte o açúcar de pasteleiro, peneirado, adicione a essência de baunilha e bata novamente, de forma enérgica, até envolver bem. Dissolva a gelatina em quatro colheres de sopa de água e adicione-a, em fio, ao preparado anterior. Leve ao frigorífico e reserve.

7. Prepare a cobertura. Demolhe as folhas de gelatina. Leve-as, de seguida, num tacho ao lume com a água, mexendo sempre até dissolverem. Junte o doce e envolva bem. Retire do lume e deixe arrefecer.

8. Corte o bolo ao meio no sentido horizontal e recheie-o com o creme de queijo e baunilha. Depois de fria, verta a cobertura sobre o bolo e, com a ajuda de uma faca, corte corações. Leve ao frigorífico durante três horas.

9. Cerca de 10 minutos antes de os servir, retire os corações do frigorífico e decore-os com as groselhas e com um pouco de doce de frutos vermelhos. Bom proveito!