Salmão teryaki sobre cama de couve-lombarda

Preparação

1. Lave o gengibre fresco e rale-o. Misture os ingredientes da marinada num prato raso, suficientemente grande e fundo para submergir os filetes.

2. Mergulhe os filetes de salmão na marinada. Deixe macerar durante cerca de 15 minutos. Depois, vire os filetes e deixe marinar novamente durante mais 15 minutos. Pré-aqueça o forno a 180º C.

3. Forre um tabuleiro com uma folha de alumínio e borrife-a com a manteiga em spray. Escorra o salmão e transfira-o para a superfície coberta com o papel metálico. Tempere-o com uma pitada de sal.

4. Leve o peixe ao forno durante 10 minutos, pincelando-o ocasionalmente com a marinada e os sucos que vai libertando durante a cozedura. Coza o arroz em água temperada de sal.

5. Lave a couve-lombarda. Pique-a finamente e salteie-a ligeiramente no azeite, temperada como o alho e com uma pitada de sal. Retire o arroz do lume e reserve.

6. Verifique se o peixe está cozido, inserindo a ponta de uma faca nas articulações naturais do salmão. Se já estiver pronto, regue-o com algumas gotas de sumo de lima.

7. Coloque a couve-lombarda nos pratos de servir. Sobreponha o salmão e polvilhe com o cebolinho. Decore com a salsa e com gomos de lima. Sirva de imediato, acompanhado com o arroz.