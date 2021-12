Trufas de chocolate e laranja

Preparação

1. Triture as bolachas até ficarem bem finas e reserve. Leve ao lume um tacho com as natas e aqueça bem, acrescente 100 gr de chocolate e deixe derreter juntamente com as natas.

2. Adicione a bolacha triturada à mistura anterior, envolvendo bem. Leve ao frigorífico até arrefecer.

3. Assim que a mistura estiver fria e presa, molde bolinhas do tamanho de nozes e volte a colocar no frigorífico alguns minutos para que fiquem firmes.

4. Derreta o restante chocolate no micro-ondas durante cerca de um minuto e meio, mexendo-o a cada 30 segundos. Assim que esteja derretido, coloque-o sobre uma outra taça que deve conter água bem quente, para que o chocolate permaneça quente e mais fácil de trabalhar.

5. Coloque, uma a uma as trufas no chocolate derretido, envolvendo, com a ajuda de um garfo retire e coloque sobre papel vegetal. Repita até cobrir todas as trufas. Antes do chocolate solidificar, polvilhe as trufas com a raspa de laranja. Deixe solidificar bem fora do frigorífico. Sirva as trufas frias.