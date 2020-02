Cake pops para surpreender a cara-metade

Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 180⁰C. Bata os ovos, o iogurte, o açúcar, o óleo, a farinha, o aroma de baunilha. Adicione o fermento e volte a bater enérgicamente. Misture bem até obter uma massa homogénea.

2. Unte uma forma retangular com manteiga e polvilhe-a com farinha. Verta a massa e leve ao forno durante cerca de 40 minutos. Quando o bolo estiver cozido, retire do forno e deixe arrefecer.

3. Quando o bolo estiver frio, esfarele-o para uma tijela. Adicione, aos poucos, o leite condensado e amasse bem até obter uma massa com uma textura consistente. Quando conseguir moldar uma pequena bola com a massa sem que esta se agarre às mãos, pare de amassar.

4. Molde a massa em bolas com cerca de três centímetros de diâmetro e coloque-as num prato, forradas com papel transparente. Espete-as em pequenos paus de madeira e guarde-as no frigorífico durante cerca de 30 minutos ou no congelador durante 10 a 15 minutos.

5. Leve um tacho com o chocolate branco e com o leite ao lume, mexendo ocasionalmente. Depois do chocolate derreter, retire-o do lume e aguarde cerca de três minutos. Distribua-o por três copos. Adicione uma gota de corante alimentar a um e as restantes a outro.

6. Retire os cake pops do frio e mergulhe-os num dos copos de chocolate derretido, retirando o excesso de chocolate dos paus. Decore-os com os enfeites de açúcar em forma de bolas e de corações e leve novamente ao frio. Sirva os cake pops frios.