Gratinado de nabo e curgete com pão e parmesão

Preparação

1. Descasque o alho e a cebola e corte-os finamente. Prepare os nabos, descasque-os e corte-os em rodelas com cerca de 1,30 centímetros. Lave a curgete e corte-a em rodelas finas. Corte o pão em cubos.

2. Leve um tacho ao lume com o alho, as natas e o tomilho, em lume médio, até começar a ferver. Reduza a temperatura e deixe o preparado apurar durante cerca de 30 minutos.

3. Em simultâneo, numa frigideira grande, aqueça uma colher de sopa de manteiga em lume brando. Adicione a cebola, tempere com sal e vá mexendo até caramelizar. Transfira-a para uma taça e reserve.

4. Aqueça a restante manteiga na mesma frigideira e cozinhe os grelos até ficarem macios. Tempere-os com sal e junte-os às cebolas.

5. Coza os nabos numa panela grande com água e sal durante, aproximadamente, cinco minutos. Retire-os da panela, deixando-os escorrer. Enxugue-os com papel de cozinha e reserve.

6. Pré-aqueça o forno a 190 °C. Bata os ovos numa taça grande e acrescente o queijo parmesão, o pão e os restantes preparados, à exceção do queijo mozarela e de algumas rodelas de curgete que vai reservar para decorar o gratinado.

7. Envolva bem os ingredientes, tempere com sal e pimenta. Verta o preparado para um tabuleiro, decore com as rodelas que reservou anteriormente e leve ao forno, durante cerca de 40 minutos, para gratinar. Sirva de imediato.