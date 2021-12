Bolo húmido de limão e baunilha

Preparação

1. Bata a manteiga com o açúcar até obter uma mistura homogénea. Separe os ovos e reserve as claras. Junte, cuidadosamente, as gemas ao preparado anterior e envolva bem.

2. Junte a raspa do limão, o sumo, o fermento e a farinha, bata energicamente e reserve. Bata as claras em castelo firme. Ligue o forno a 180º C.

3. Junte cerca de um terço das claras ao preparado do bolo e bata bem. Envolva, depois, as restantes claras, delicadamente, com uma espátula.

4. Unte uma forma com margarina e polvilhe-a com farinha. Verta a massa do bolo e leve ao forno, cerca de 35 minutos, verificando ocasionalmente a cozedura com um palito.

5. Retire o bolo do forno e deixe-o arrefecer durante cerca de 30 minutos. Passado esse tempo, desenforme-o e prepare a calda. Leve a água com o açúcar mascavado ao lume durante cerca de cinco minutos. Passado esse tempo, desligue o fogão.

6. Verta a calda de açúcar sobre o bolo. Sirva-o fatiado ainda morno ou à temperatura ambiente ou leve-o ao frigorífico durante duas horas para o consumir frio.