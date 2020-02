Tártaro de salmão, camarão e abacate com pão de forma tostado

Preparação

1. Corte o salmão em pequenos cubos uniformes e o camarão em pequenos pedaços. Coloque-os numa tigela, regue com o sumo de limão e reserve.

2. Descasque o abacate e corte a polpa em pequenos cubos. Tempere-os com o sal e com a pimenta e reserve. Pique finamente a cebola e reserve.

3. Retire a côdea ao pão de forma e torre-o. Misture a cebola com o salmão e o camarão, envolva cuidadosamente e reserve.

4. Num prato de servir maior ou nos pratos de servir individuais, faça um círculo com o abacate. Sobreponha o preparado do salmão, do camarão e da cebola.

5. Retifique os temperos e sirva de imediato, decorado com a mistura de saladas e com o pão de forma torrado a acompanhar.