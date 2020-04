A Páscoa de 2020 vai ficar na memória por causa do confinamento social imposto pela pandemia de COVID-19 que o mundo atualmente enfrenta. Os ovos de chocolate, os folares, as amêndoas, a aletria e o arroz-doce são, a par dos bolos de ferradura, muitos ainda confecionados em fornos de lenha, alguns dos doces mais típicos da quadra pascal mas, já que vivemos uma época diferente, por que não também variar nas iguarias que leva à mesa? Fica a sugestão!

Bolo de Páscoa com iogurte grego

Não é oriunda da Grécia mas esta receita integra, na sua composição, aquele que é um dos alimentos mais apreciados naquele país banhado pelo mar Egeu. Delicioso, este bolo é uma sugestão diferente, muito fácil e rápida de preparar em casa. Uma proposta que pode confecionar noutras alturas do ano. Para a preparar, não precisa de mais do que oito ingredientes, praticamente todos fáceis de encontrar na sua dispensa e no seu frigorífico.

Bolo de chocolate e amendoim para uma Páscoa (ainda) mais doce

Não se deixe enganar. Apesar de ser extremamente simples, fácil e rápida de preparar, esta receita não deixa os seus créditos por mãos alheias. Para além do mais, um bolo de chocolate é sempre um sucesso garantido. Para a preparar, necessita apenas de oito ingredientes, económicos e comuns nos lares portugueses. Tem ainda a vantagem de poder ser decorada com elementos alusivos à atual quadra pascal. Experimente e nunca mais vai querer fazer outra!

Bolo de Páscoa russo

Na impossibilidade de viajar até lá, traga os paladares russos até si. Em muitas localidades da Rússia e na casa de muitos cidadãos deste país emigrados um pouco por todo o mundo, o kulich é um dos doces mais apreciados nesta quadra. Delicioso e fácil de preparar, é uma alternativa aos folares nacionais. Para adaptar ligeiramente esta receita aos nossos gostos, substitua o rum por vinho do Porto, por poncha da Madeira ou ainda por licor de poejos do Alentejo.