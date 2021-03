Bolo de Páscoa russo

Preparação

1. Comece por preparar a massa. Misture o açafrão com o rum durante uma hora.

2. Leve o leite ao lume. Depois de ferver, retire e deixe amornar. Num tacho à parte, faça o mesmo com as natas.

3. Misture as frutas, as passas de uva e as amêndoas com uma chávena de farinha de trigo e reserve.

4. Dissolva o fermento no leite com duas colheres de sopa de açúcar mascavado e deixe macerar durante 10 minutos.

5. Bata a manteiga com o açúcar na batedeira até obter um creme liso e uniforme. Adicione a essência de baunilha, a essência de amêndoa, as gemas e as natas. Misture bem e bata sem parar.

6. Acrescente, de seguida, a mistura de fermento e bata. Adicione quatro chávenas de farinha e continue a amassar até obter uma massa lisa e elástica. Se necessário, junte um pouco mais de farinha.

7. Transfira a massa para uma tigela untada com manteiga e polvilhada com farinha. Cubra-a com película plástica e, de seguida, sobreponha-lhe um pano molhado em água quente previamente torcido. Deixe em lugar protegido até dobrar de volume.

8. Adicione a mistura das frutas à restante farinha. Junte o açafrão e o rum e misture bem. Se a massa ficar muito mole, adicione mais farinha de trigo. Ligue o forno a 170º C.

9. Transfira a massa para uma superfície lisa e polvilhada com farinha e trabalhe-a com as mãos para que fique mais macia. Se necessário, junte mais farinha, sem exagerar.

10. Bata as claras em castelo e incorpore-as delicadamente na massa com o auxílio de uma espátula e acrescente mais um pouco de farinha de trigo.

11. Unte duas formas de panetone com capacidade para cerca de dois litros de massa. Forre o fundo com uma rodela de papel vegetal untado. Verta a massa nas formas apenas até metade, cubra com papel vegetal e guarde em lugar protegido até a massa chegar às bordas das formas, sem sair para fora.

12. Leve ao forno durante cerca de 20 minutos. Passado esse tempo, reduza a temperatura para 110º C e coza durante mais 40 minutos.

13. Passado esse tempo, espete uma faca no centro do bolo. Se não sair limpa, coza mais 8 a 10 minutos.

14. Retire o bolo do forno e deixe arrefecer durante 10 minutos antes de o desenformar.

15. Prepare a cobertura. Bata a clara em castelo. Adicione, aos poucos, o açúcar em pó e o sumo de limão.

16. Verta a cobertura sobre o bolo ainda quente, deixando-a escorrer para os lados. Polvilhe-o com as bolas coloridas. Sirva o kulich morno ou frio.