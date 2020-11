Bolo de cenoura e maçã com creme de laranja e canela

Preparação

1. Ligue o forno a 180º C. Lave as cenouras, retire-lhes a pele, rape-as e reserve.

2. Numa tigela, com a ajuda de uma batedeira, misture o óleo de girassol, o leite vegetal, a compota de maçã, o açúcar amarelo, a baunilha, a canela e o sumo de limão, até obter um preparado homogéneo.

3. Adicione, pouco a pouco, a farinha e os flocos de aveia, envolvendo bem. Junte as cenouras, o bicarbonato de sódio e o sal e misture bem.

4. Unte uma forma com margarina e polvilhe-a com farinha. Verta o preparado e leve ao forno durante cerca de 25 minutos.

5. Entretanto, prepare o creme. Bata o açúcar com a margarina. Junte o sumo de laranja e continue a bater até obter um creme. Reserve.

6. Desenforme o bolo depois de frio. Corte-o ao meio de forma a obter dois círculos que possa rechear.

7. Distribua metade do creme por cima de uma das metades do bolo. Cubra-o com a outra metade e use o restante recheio como cobertura.

8. Decore o bolo com os mirtilos, as pevides de abóbora e as nozes-de-pecã. Sirva de imediato ou leve ao frigorífico durante cerca de duas horas para o servir fresco.