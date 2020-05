Bolo de pera com cardamomo e canela

Preparação

1. Numa taça, misture os ovos com o óleo, o açúcar, a farinha, o iogurte, o fermento e as especiarias até obter uma massa lisa e homogénea.

2. Forre um tabuleiro retangular com papel vegetal e verta nele a mistura obtida.

3. Descasque as peras e corte-as em quartos, laminando-as de seguida. Coloque-as sobre a massa em intervalos regulares e polvilhe tudo com um pouco mais de canela e com o açúcar demerara.

4. Leve ao forno previamente aquecido a 180°C durante cerca de 40 minutos ou até o bolo estar cozinhado. Nessa altura, retire-o e deixe arrefecer. Sirva-o cortado em quadrados.