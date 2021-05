Arroz-doce com frutos silvestres

3. Disponha em cada taça uma porção de frutos no fundo, seguida do arroz doce e de uma nova colher de frutos silvestres no topo. Decore a gosto com framboesas inteiras. Sirva morno ou frio.

Dicas

Substitua uma das cascas de limão pelas de uma lima e a outra por casca de laranja. Desafiado pela Saber Viver, com base num plano alimentar para emagrecer elaborado pela fisiologista do controlo do peso Teresa Branco para a edição impressa da revista, o chef Olivier criou esta receita exclusiva, recomendada para quem pretende perder peso mas não consegue prescindir de doces na sua alimentação. Experimente-a já e delicie-se, sem que o seu espelho venha a reclamar por isso. A sua família e os seus amigos também vão adorar! As quantidades indicadas nesta receita são para quatro pessoas. Lembre-se, no entanto, que mesmo que o valor calórico ingerido seja o recomendado não deve exagerar nos doces.