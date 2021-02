Bolas de Berlim carnavalescas para fazer no forno

Preparação

1. Leve um tacho com cerca de dois decilitros de leite ao lume. Quando estiver morno, retire do fogão e dissolva o fermento de padeiro.

2. Adicione 150 gramas de farinha ao leite e misture bem. Junte o ovo e as gemas e amasse até obter uma massa homogénea. Deixe levedar, durante cerca de 30 minutos, num local aquecido, até a massa apresentar bolhas à superfície.

3. Leve o restante leite ao lume. Quando estiver morno, retire de imediato.

4. Junte o açúcar em pó, o leite, a manteiga, a restante farinha, a raspa de limão e a essência de baunilha e amasse bem. Deixe a massa levedar, tapada, até atingir o dobro do volume.

5. Molde pequenas bolas e coloque-as num tabuleiro de ir ao forno, untado com manteiga e polvilhado com farinha. Deixe-as levedar mais um pouco, cobertas com um pano. Ligue o forno a 190º C.

6. Leve as bolas de Berlim ao forno durante 15 a 20 minutos. Depois de cozidas, deixe-as arrefecer. Sirva-as polvilhadas com açúcar em pó.