Panquecas com mel e bagos de romã

Preparação

1. Lave a romã. Corte-a ao meio e retire os bagos para uma taça. Reserve.

2. Bata o ovo com a farinha, o açúcar e o fermento. Junte depois o leite e metade do azeite e mexa bem até obter uma massa grossa.

3. Leve uma frigideira antiaderente ao lume com o restante azeite e deixe aquecer. Coloque duas colheradas de massa de panquecas e deixe começar a formar bolhinhas. Vire-a cuidadosamente e deixe cozinhar do outro lado até estar dourada. Repita até esgotar a massa.

4. Retire as panquecas da frigideira. Sirva-as quentes ou mornas, regadas com o mel e polvilhadas com os bagos de romã e com algumas folhas de hortelã.