Para evitar a propagação do novo coronavírus, os portugueses estão a ser aconselhados a permanecer em casa e a reduzir ao máximo os contactos com aglomerados de pessoas. Os restaurantes nacionais foram obrigados a reduzir a sua capacidade, o que acaba por limitar as opções dos que não têm o hábito de cozinhar regularmente. Para lhe facilitar a vida nestes dias, selecionámos uma série de propostas irresistíveis e (muito) nutritivas.

1. Creme de abóbora e cenoura com gengibre

Reconfortante, nutritiva e, simultâneamente, com um paladar irresistível, esta sopa é perfeita para si! Muito económica e fácil de preparar, tem a vantagem de ser rica em vitaminas e minerais essenciais. A abóbora, a cenoura, o alho e o gengibre, um ingrediente (re)conhecido pelas suas vantagens nutricionais e pelo reforço às defesas que garante, são os alimentos principais.

2. Quiche de frango e bacon com cebolinho

Apesar de parecer uma receita complicada, não o é e tem ainda a vantagem da versatilidade. Servida com uma sopa, com uma salada ou com legumes salteados, é uma refeição leve e saborosa, desde que se limite a uma fatia. Sozinha, é a opção perfeita para um lanche mais energético. Para a preparar, tirando o sal e a pimenta, não necessita de mais do que sete integredientes.

3. Talharim do mar salteado com azeite e alho