Talharim do mar salteado com azeite e alho

Preparação

1. Leve um tacho com água temperada de sal ao lume. Quando estiver a ferver, junte a massa e coza até ficar al dente. Escorra e reserve.

2. Lave o mexilhão e retire-lhe as barbas. Descasque os dentes de alho.

3. Leve uma frigideira com o azeite ao lume. Junte os dentes de alho cortados ao meio e esmague-os ligeiramente. Regue-os com o uísque e com o alho em pó, adicione o mexilhão e deixe cozinhar até abrir.

4. Junte as gambas cozidas, adicione a massa envolva bem, para que os talharins absorvam o sabor do azeite e do alho. Retifique os temperos e decore com salsa. Sirva de imediato.