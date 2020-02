A alimentação é um dos pilares do tratamento da diabetes e representa também um desafio para quem tem a doença. Para além de ter o cuidado de escolher ingredientes que permitam manter níveis de glicemia no sangue saudáveis, é preciso também, como alertam os médicos, privilegiar alimentos que evitem problemas de saúde tradicionalmente associados a esta patologia, como a obesidade, a hipertensão e o colesterol e os triglicéridos no sangue elevados.

No momento de preparar as refeições, são muitas as dúvidas que, por vezes, surgem no que toca aos ingredientes e às formas de confeção mais (des)adequadas e (des)aconselhadas. Para lhe facilitar a vida, em parceria com o Diabetes 365º, o projeto multiplataforma de promoção em literacia em diabetes que ensina os portugueses a lidar com a doença, o primeiro do género no país, que tem o Modern Life como parceiro, apresentamos-lhe receitas deliciosas e saudáveis.

1. Gratinado de couves-de-bruxelas

Saudável e bom para toda a família, este gratinado de couves-de-bruxelas, que foi validado pela associação britânica Diabetes UK, prepara-se, rapidamente, com menos de uma dezena de ingredientes. Fornecendo apenas 148 calorias por dose, garante um aporte de 10,5 gramas de proteínas, de 5,5 gramas de gorduras e de 20 gramas de hidratos de carbono. Os apreciadores de queijo e de pratos de forno vão adorar esta receita. Para saber como a preparar, clique aqui.

2. Frango com tomates e pimentos

Esta é outra das receitas que o projeto Diabetes 365º propõe para lhe simplificar a vida. Para além de frango, tomates e pimentos, também vai precisar de uma cebola, de alho e de salsa, ingredientes que, à partida, tem em sua casa. Por dose, esta especialidade fornece 172 calorias, 26 gramas de proteínas, 5 gramas de gorduras e 5 gramas de hidratos de carbono. À semelhança da anterior, adapta-se aos gostos de toda a família. Para saber como a preparar, clique aqui.

3. Esparguete com tamboril