Nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, em 1979, mas veio para Portugal logo em 1990. Cozinheiro, empresário e autor de livros de culinária, já participou em diversos programas de televisão e é um dos chefs mais conhecidos da atualidade. Nas redes sociais, são muitas as especialidades que ensina a fazer aos milhares de seguidores que gostam de estar a par das (muitas) coisas que vai fazendo, como é o caso das receitas, originais e deliciosas, que integram este menu especial.

1. Patê de salmão fumado com alcaparras e gressinos

Kiko Martins não tem dúvidas. "Esta é uma entrada que abre o apetite para a refeição inteira, uma combinação extremamente saborosa e que vai agradar a miudos e graúdos", afirma o cozinheiro. Para a preparar, necessita apenas de nove ingredientes, incluindo 200 gramas de salmão fumado, 200 gramas de queijo cremoso e uma colher de sopa de alcaparras. Esta receita, muito simples e fácil de confecionar, como pode ver de seguida, prepara-se num ápice.

2. Rebuçados de queijo brie com mel

É outra das propostas do chef e empresário. "Não só é extremamente fácil de fazer, como também é delicioso", assegura o cozinheiro. "É um aperitivo criativo para fazer um brilharete quando recebe os amigos em casa", garante. Para a executar, não necessita mais de cinco ingredientes. Para além de queijo brie e de massa filo, só precisa de manteiga, de mel e de uma colher de sopa de sementes de girassol. Para saber como proceder, só tem de ver as imagens.

3. Asas de frango agridoces com piripiri e sementes de coentros

Este é um dos petiscos que o chef empreendedor mais aprecia. "Sei que nem toda a gente é fã de asas de frango como eu, mas vejam como se podem transformar num autêntico petisco, se preparadas com os condimentos certos", sublinha Kiko Martins. Esta receita, que se confeciona com apenas sete ingredientes, não exige grandes conhecimentos de gastronomia para deliciar quem a provar e prepara-se em menos de 30 minutos, como pode constatar seguidamente.

4. Creme de alho-francês com parmesão

É uma das receitas que integram "Jantaradas - Hoje é cá em casa", o livro de culinária que Kiko Martins publicou em 2015 em parceria com a editora Casa das Letras. Para preparar esta deliciosa e original sopa, não precisa de mais do que sete ingredientes. A par do alho-francês e do queijo parmesão, vai precisar de batatas, de bacon, de manteiga, de quatro dentes de alho e de queijo mascarpone. Em cerca de 45 minutos, fica com o creme pronto a ir à mesa.

5. Guacamole com tortilhas no forno