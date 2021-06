Acompanhados por um chá ou por uma infusão ou até mesmo por um sumo, os muffins tornam-se ainda mais saborosos. O problema é que, geralmente, esta variedade de queques é muito rica em açúcar e gordura, como apontam muitos nutricionistas e dietistas. No entanto, se introduzir algumas alterações nas receitas, consegue torná-los mais saudáveis. Substituir a farinha de trigo pode farinha de trigo-sarraceno é uma das soluções a que pode e deve recorrer.

"O trigo-sarraceno é rico em vitaminas do complexo B, ferro e magnésio. Tem elevado teor de proteínas e de fibras, é superior ao da farinha de trigo, que contribuem para uma maior saciedade. Não contém glúten, o que torna a receita adequada para doentes celíacos", sublinha Patrícia Trindade, especialista em nutrição no Instituto Prof. Teresa Branco, em Lisboa. Esta está, contudo, longe de ser a única alteração passível de introduzir nas suas receitas.

"Em vez de açúcares e adoçantes artificiais, podemos usar maçã, uma fruta que tem efeitos antioxidantes e anticancerígenos, bem como canela, que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e antifúngica", afiança a especialista, que sugere uma receita de muffins saudáveis de maçã e mirtilo. "Os mirtilos são uma excelente fonte de antioxidantes. Possuem reconhecidos efeitos antienvelhecimento e ação anti-inflamatória", explica.

Em alternativa à manteiga ou óleo, "pobres do ponto de vista nutricional e com um valor energético bastante elevado", como sublinha Patrícia Trindade, podemos usar linhaça moída. "É uma excelente fonte de gorduras insaturadas [ácidos gordos ómega-3] com efeitos cardioprotetores. É riquíssima em vitaminas e minerais, é fonte de proteína e contém um elevado teor de fibra, benéfica para o bom funcionamento do trânsito intestinal", refere ainda.