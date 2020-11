Muitos portugueses não resistem a este fruto. A castanha pode ser adicionada a pratos doces e salgados, a sopas, a cremes, a recheios ou ainda a legumes salteados. Há também quem as frite e/ou sirva a acompanhar lombo de porco assado. Mas a sua versatilidade não é a única razão para se render ao seu sabor. Muito pobre em gordura, é ótima para controlar o apetite, graças ao seu conteúdo rico em fibra e proteína de elevado valor biológico. Contém ainda vitamina C e vitaminas do grupo B que aliviam o cansaço.

Como escolher e conservar castanhas

- Escolha, sempre que possível, castanhas com uma pele lisa e brilhante, sem imperfeições, que se apresentem firmes ao toque.

- Conserve as castanhas num local fresco e seco, resguardado da luz. Ao fazê-lo, evite o uso de um saco de plástico, pois, guardadas dessa maneira, facilmente ganham bolor e ficam estragadas.

4 ideias para comer (mais) castanhas

Descubra, de seguida, alternativas às formas tradicionais. Depois de as descobrir, passará, seguramente, a olhar para este fruto com outros olhos. Vai uma aposta?

1. Como entrada c om ovos mexidos

Numa frigideira, com manteiga e azeite, coloque os ovos mexidos e castanhas previamente cozidas em água e sal e partidas em pequenos pedaços. Mexa até ficarem prontos. É rápido e muito saboroso. Se puder, use azeite de trufa, uma opção requintada que fará toda a diferença!

2. Em sopa c om cogumelos e erva-doce

Coza as castanhas, cerca de 500 gramas, com 400 gramas de batatas durante cerca de 25 minutos. Triture tudo e adicione cogumelos e uma pitada de erva-doce, envolvendo bem. Sirva de imediato.

3. Como prato principal c om legumes

Leve as castanhas ao forno, previamente cozidas, num tabuleiro com azeite. Adicione cenoura, abóbora e couve-roxa em pedaços e deixe cozinhar, até dourar. Acompanhe com arroz.

4. Como sobremesa c om bolo de chocolate

Misture puré de castanha na massa do seu bolo de chocolate. O travo adocicado da castanha combina na perfeição com o sabor forte do chocolate. Por esta é que não estava à espera...