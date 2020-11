Lasanha de carne que não precisa de ir ao forno

Preparação

1. Leve um tacho com água temperada de sal ao lume. Coza as placas de lasanha, retire-as, escorra-as e reserve-as ao quente. Descasque e pique a cebola. Lamine o alho.

2. Leve uma frigideira com o azeite ao lume. Junte a cebola e o alho e deixe refogar.

3. Adicione o molho de tomate e a carne ao refogado e envolva bem. Tempere com sal e deixe cozinhar.

4. Monte a lasanha. Nos pratos de servir, coloque uma placa de massa e cubra-a com a carne. Repita a operação e termine com uma placa de massa. Decore com folhas de manjericão, tempere com pimenta e sirva. Bom proveito!