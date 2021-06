Empadas de frango com tomate e azeitonas

Preparação

1. Numa panela, refogue em azeite o alho e a cebola picados, e o tomate cortado em cubos. Adicione o vinho branco, o frango cozido desfiado e as azeitonas. Deixe cozinhar. Por último, coloque salsa picada e tempere com uma pitada de sal e pimenta a gosto.

2. Prepare a massa. Num recipiente largo coloque aproximadamente 2 cm de água. Coloque uma folha de arroz submersa na água durante cerca de 30 segundos.

3. Estenda a folha sobre um pano de cozinha e retire a água em excesso.

4. Coloque a folha sobre uma forma de metal. Disponha uma dose do recheio no centro da folha de arroz. Tape o recheio com as abas da folha, em forma de empada. Pincele com ovo batido.

5. Leve as empadas ao forno, a uma temperatura branda, durante cerca de sete minutos, até que fiquem douradas.