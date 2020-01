Rolo de peru com chouriço e cenoura

Preparação

1. Pique a carne de peru com o chouriço. Coza as cenouras, previamente descascadas, durante cerca de 10 minutos.

2. Coloque a carne picada numa taça. Adicione a cebola e a salsa picadas, o ovo, 100 gramas de pão ralado, sal e pimenta preta a gosto. Mexa muito bem.

3. Bata as claras em castelo e adicione ao preparado anterior. Volte a mexer.

4. Forre uma forma retangular, tipo bolo inglês, com papel vegetal.

5. Coloque metade do preparado de peru na forma. Disponha as cenouras, de modo a ocuparem todo o comprimento da forma. Adicione, por cima, a restante mistura de peru. Polvilhe com o pão ralado.

6. Leve ao forno, pré-aquecido a 190º C, durante cerca de 40 minutos. Sirva de imediato.