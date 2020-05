Não são só as cenouras que fazem bem aos olhos. O chef francês Maxime Ogus, antigo consultor gastronómico da Transitions Optical, diplomado pela prestigiada École Hôtelière Jean Drouant de Paris, criou uma série de receitas exclusivas, usando ingredientes recomendados para ajudar a manter a visão saudável. Variadas e nutritivas, são ricas em vitaminas que desempenham um papel fundamental na proteção da retina.

A este nível, o trio mais importante é constituído pelas vitaminas A, E e C. No cristalino, existe uma forte concentração de vitamina C, que ajuda a prevenir o efeito névoa, causado pelas cataratas. As vitaminas A e E também protegem o olho contra as cataratas e a degenerescência macular relacionada com a idade. A vitamina E ajuda a prevenir a miopia. Pode encontrar vitamina A no queijo, nos ovos e também no leite.

A vitamina C está presente numa grande variedade de frutas e vegetais. Encontramo-la, por exemplo, nos brócolos, nas laranjas e nos quivis. A vitamina E, por seu lado, está presente em vários óleos vegetais, como o de soja, o de milho e o de azeitona, o famoso azeite. Alguns frutos secos, como as nozes, também concentram importantes quantidades desta substância, essencial na prevenção de doenças como a miopia.

1. Smoothie de morango e quivi

Prepara-se num ápice, está repleto de vitaminas e antioxidantes e não beneficia apenas a visão. Descubra a que é que este batido, uma bebida vivificante, energética e vitamínica, desenvolvido pelo chef francês Maxime Ogus, ex-consultor gastronómico da Transitions Optical, faz bem. Pode, se preferir, usar framboesas maduras no lugar dos morangos.

2. Dupla de abacate com pimentos vermelhos e vinagreta de óleo de amêndoa e lima

Delicioso e muito rico em vitaminas que fazem bem aos olhos, este duo de patés, com assinatura do chef francês Maxime Ogus, é perfeito para um convívio familiar ou para uma reunião de amigos. Substitua as raspas de lima por raspas de limão, se apreciar mais este citrino. Esta receita é rica em vitaminas A, C e E, que melhoram a visão.

3. Salmão selvagem panado com chutney de manga e molho e salsa e coentros