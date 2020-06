Smoothie de morango e quivi

3. Verta o smoothie em copos e conserve-o no frio. Pouco antes de o servir, decore com morangos cortados ao meio. Bom proveito!

1. Lave os morangos e tire-lhes os pés. Corte-os em pedaços. Corte os quivis ao meio, retire a polpa com uma colher e adicione-a aos morangos. Adicione o açúcar e deixe macerar em local fresco durante 10 a 15 minutos. Misture o iogurte com o leite evaporado.

Dicas

Substitua os morangos por framboesas maduras. O chef francês Maxime Ogus, ex-consultor gastronómico da Transitions Optical, diplomado pela prestigiada École Hôtelière Jean Drouant de Paris, criou uma série de receitas exclusivas com nutrientes recomendados para ajudar a manter a visão saudável. Esta é uma delas. O que a torna tão interessante e recomendável é o facto de os frutos serem escolhidos, misturados e consumidos muito frios e crus, sendo portanto muito ricos em vitamina C e bons para a saúde visual, nomeadamente para o cristalino. Os morangos e os quivis são naturalmente ricos em vitamina C. Contêm 92,7 mg por 100 g de fruto. A vitamina C é muito sensível ao calor. Recomenda-se, portanto, utilizar tempos de cozedura curtos ou consumir alguns destes alimentos crus, a fim de conservar as suas propriedades.