Maruca em papelote com alho-francês, tomate e feijão-verde

Preparação

1. Tempere o peixe com sumo de limão, sal e pimenta. Reserve no frigorífico para utilização posterior.

2. Lave o alho-francês, o tomate e o feijão-verde. Corte o alho-francês e a cenoura em rodelas finas, o feijão-verde em pedaços e o tomate ao meio.

3. Coloque o azeite numa frigideira e acrescente o alho-francês, a cenoura e o feijão-verde. Tempere com sal, pimenta e salsa picada e deixe cozinhar, em lume brando, até o alho-francês e o feijão-verde ficarem tenrinhos, durante cerca de cinco minutos.

4. Acrescente o tomate ao preparado anterior e envolva todos os ingredientes. Pré-aqueça o forno a 180º C.

5. Disponha o preparado num tabuleiro de ir ao forno barrado com azeite, uma folha de papel de alumínio e adicione as postas de maruca e cubra com a mistura de vegetais. Leve ao forno durante cerca de 20 minutos. Sirva polvilhado com salsa picada finamente.