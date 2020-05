Salmão selvagem panado com chutney de manga e molho e salsa e coentros

Preparação

1. Misture o sal com o açúcar. Salpique o salmão dos dois lados com esta mistura e deixe marinar 30 minutos. Limpe cuidadosamente os filetes e seque-os com papel absorvente. Coloque-os num prato e cubra com película aderente. Pique as nozes-de-macadâmia e coloque-as noutro prato.

2. Coloque a farinha peneirada num prato à parte. Noutro, misture o ovo inteiro com a pimenta, uma colher de café de óleo de girassol e uma pitada de sal.

3. Para a confeção do panado, coloque à sua frente os três pratos, o da farinha, o da mistura de ovo e o das nozes picadas. Passe apenas um dos lados do salmão pela farinha e sacuda para retirar o excesso. Em seguida, mergulhe-o no ovo antes de o panar com a noz. A crosta deverá ter cerca de três milímetros de espessura. Guarde no frigorífico até fritar.

4. Para o chutney de manga, descasque o alho e retire-lhe o grelo. Pise-o no almofariz com o gengibre em pó ou fresco. Deite o vinagre numa caçarola, adicione o açúcar e o alho esmagado. Cozinhe em lume brando durante cerca de 15 minutos. Deixe arrefecer.

5. Descasque as mangas e corte-as em cubinhos. Pique os coentros grosseiramente. Incorpore tudo na mistura fria. Retifique os temperos e conserve no frigorífico até servir.

6. Para o molho de salsa e coentros, misture o azeite com o meio molho de salsa e de coentros. Adicione o sumo de limão e reserve.

7. Para a confeção do salmão, numa frigideira antiaderente, aqueça uma colher de café de óleo de girassol. Deixe dourar os filetes de salmão, colocando-os sobre o lado panado com as nozes de macadâmia. Vire-os. Após dois minutos de fritura, adicione a manteiga. Deixe-os fritar cerca de cinco minutos e vá regando-os com a manteiga.

8. Disponha os filetes em pratos aquecidos com a parte panada para baixo para surpreender os seus convivas. Coloque um montinho de chutney de manga ou apresente o chutney numa tacinha. Salpique com gotas de molho de salsa e coentros. Sirva de imediato.