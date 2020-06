Dupla de abacate com pimentos vermelhos e vinagreta de óleo de amêndoa e lima

Dicas

Substitua as raspas de lima por raspas de limão. O abacate é um fruto muito rico em vitaminas. O seu teor em vitamina C é da ordem dos 11 mg por 100 gr, sendo superior ao da maioria dos frutos nacionais. A sua provitamina A atinge 0,185 mg por 100 gr, uma percentagem interessante e comparável à dos pêssegos ou das ameixas. Este fruto contém uma quantidade apreciável de vitamina E. 1,85 mg por 100 gr, um valor bastante superior ao dos frutos frescos comuns, que têm entre 0,1 gr a 0,6 mg. O pimento vermelho, por seu lado, é igualmente rico em vitamina C, com 171 mg por 100 gr. Finalmente, a presença do óleo de amêndoa, naturalmente rico em Vitamina E, na percentagem de 5 mg por colher de sopa. Trata-se, portanto, de uma entrada cujo trio de vitaminas A, C e E é elevado e muito interessante pela ação que pode desempenhar na saúde ocular. Esta receita é rica em vitaminas A, C e E, vitaminas reconhecidas pela ação que podem desempenhar na saúde ocular.