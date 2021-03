Suflês leves de citrinos com cascas de laranja confitadas e folhas de alecrim

Preparação

1. Pré-aqueça o forno a 180° C, de preferência em posição ventilada. Coloque quatro pequenos recipientes refratários no frigorífico alguns minutos antes de os barrar com a manteiga amolecida e o açúcar mascavado. Assim, a manteiga adere com mais facilidade às paredes frias.

2. Barre cuidadosamente o interior dos quatro recipientes com a ajuda de um pincel e salpique com o açúcar mascavado, tendo cuidado para não deixar qualquer dedada nesta superfície revestida. Inverta delicadamente as forminhas para eliminar um eventual excesso de açúcar.

3. Retire a casca de duas laranjas com um descascador, tendo o cuidado de separar a casca da parte amarga e esbranquiçada da pele e, em seguida, pique finamente as cascas. Esprema o sumo de uma laranja e do limão.

4. Parta os três ovos e separe as gemas das claras. Bata energicamente as três gemas com 50 gramas de açúcar fino até obter uma mistura branca e espumosa. Incorpore em seguida as cascas das laranjas e o sumo de uma laranja.

5. Bata as três claras em castelo com uma pitada de sal fino. Em seguida, adicione 10 gramas de açúcar fino e incorpore a pouco e pouco o sumo do limão. Com as varas, misture um pouco das claras em castelo com as gemas e as cascas. Em seguida, junte e incorpore delicadamente, a pouco e pouco, com uma espátula, todas as claras em castelo até obter uma mistura homogénea.

6. Encha cuidadosamente as forminhas com esta mistura para suflê, sem deixar verter para fora. Alise delicadamente a superfície para melhorar a apresentação e salpique levemente com um pouco de açúcar em pó.

7. Coloque as forminhas num tabuleiro e introduza-o a meia altura no forno pré-aquecido. Deixe cozer os suflês durante cerca de sete minutos a 180° C. Não abra a porta do forno. Se o seu forno for estático, coloque as forminhas sobre a placa.

8. Retire os suflês do forno. Salpique-os ligeiramente com açúcar em pó e com cascas de laranja confitadas. Decore com as folhas de alecrim. Sirva de imediato.