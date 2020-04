Bolo de chocolate e amendoim para uma Páscoa (ainda) mais doce

Preparação

1. Num liquidificador ou num robô de cozinha, junte o leite, o óleo e os ovos, misturando até obter um preparado homogéneo. Ligue o forno a 180º C.

2. Adicione a farinha, o cacau, o açúcar e, por fim, o fermento em pó, envolva bem e reserve.

3. Unte uma forma com uma abertura central com manteiga e polvilhe-a com farinha.

4. Verta a massa do bolo na forma e leve-o a cozer durante cerca de 25 minutos. Triture os amendoins e reserve-os.

5. Retire o bolo do formo e deixe-o arrefecer antes de o desenformar. Transfira-o, de seguida, para um prato de servir e polvilhe-o com os amendoins. Sirva o bolo decorado com amêndoas e/ou ovos de chocolate.