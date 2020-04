Brownies light

Preparação

1. Triture as tâmaras em pequenos pedaços e reserve. Num recipiente, junte a farinha de soja com o fermento e misture. Separe as claras das gemas e adicione as últimas à mistura de farinha com fermento. Bata as claras em castelo e reserve no frigorífico.

2. Num tacho, em banho-maria, leve o chocolate, previamente cortado em pequenos pedaços, ao lume. Adicione o leite de coco e envolva. Deixe derreter, mexendo de vez em quando, de modo a envolver os dois ingredientes.

3. Pré-aqueça o forno a 170º C. Adicione à mistura que contém a farinha, o fermento e os ovos, o preparado de chocolate e o xarope de agave. Misture bem todos os ingredientes. Adicione as tâmaras e, por fim, as claras em castelo, envolvendo suavemente.

4. Forre com papel vegetal uma forma retangular, própria para suportar temperaturas elevadas. Acrescente a massa preparada e leve ao forno durante cerca de 20 minutos.

5. Quando o bolo estiver confecionado, retire-o do forno, deixe arrefecer e corte-o em pequenos quadrados. Sirva os brownies mornos ou frios.