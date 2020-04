Preparação

1. Descasque a abóbora e corte-a em cubos. Descasque o alho e a cenoura e corte-os em rodelas. Descasque a cebola e corte-a em pedaços.

2. Leve uma panela com a água ao lume. Tempere-a com metade do sal e junte a abóbora, o alho e a cebola. Deixe cozer até os legumes ficarem moles e macios.

3. Retire a panela do lume, adicione o azeite e a curcuma e, com a ajuda de uma varinha mágica, reduza os legumes a puré, triturando tudo até obter um creme aveludado.

4. Prove a sopa e retifique os temperos, se for caso disso. Polvilhe-a com o cebolinho. Sirva de imediato. Bom apetite!