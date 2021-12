Caipirinha de lima com hortelã e baunilha

Preparação

1. Lave a lima. Corte um quarto da fruta em rodelas finas e os restantes três quartos em pequenos cubos.

2. Coloque os cubos de lima num copo. Adicione o açúcar e a essência de baunilha e pressione a fruta com a ajuda de um pilão. Pique o gelo.

3. Junte a cachaça e parte do gelo picado ao preparado anterior, envolvendo-os suavemente com a ajuda de uma colher.

4. Encha o resto do copo com gelo picado, adicione as rodelas de lima, misture ligeiramente e decore com o raminho de hortelã. Sirva de imediato.