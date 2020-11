Tarte de chocolate branco

Preparação

1. Triture as bolachas e reserve. Derreta a manteiga. Numa taça, misture as bolachas, o açúcar e a manteiga. Misture bem até obter uma massa moldável.

2. Verta a massa para uma forma de tarte previamente untada com margarina e forrada com papel vegetal e estenda-a com as mãos de modo a cobrir o fundo e as laterais da forma. Leve ao frigorífico.

3. Corte o chocolate branco em pequenos pedaços. Leve um tacho ao lume com as natas, a manteiga sem sal e os pedaços de chocolate, a temperatura baixa, misturando bem até o chocolate derreter completamente.

4. Retire a base da tarte do frigorífico. Verta o preparado de chocolate branco, deixe arrefecer ligeiramente e leve novamente ao frigorífico durante, pelo menos, duas horas. Sirva em fatias.