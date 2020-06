Delícia de manga e papaia com um toque tropical

Preparação

1. Descasque as mangas, descaroce-as e corte-as em pedaços. Corte a papaia ao meio, limpe-a de sementes e corte a polpa em pedaços. Descasque a banana e corte-a em pequenas rodelas. Descasque a laranja e separe-a em gomos.

2. Num copo liquidificador, junte a manga, a papaia, a banana, a laranja, os iogurtes e o mel. Triture tudo até obter um preparado homogéneo.

3. Corte o quivi em rodelas, depois de o lavar, sem o descascar. Lave os morangos e corte-os ao meio. Lave as framboesas.

4. Abra o coco ao meio e retire o líquido no interior. Distribua o preparado de fruta e iogurte pelas duas metades do coco. Decore-as, de seguida, com rodelas de quivi, as metades dos morangos e as framboesas.

5. Polvilhe a delícia de fruta com o coco ralado e leve ao frigorífico durante, pelo menos, duas horas. Passado esse tempo, retire do frio e sirva. Bom proveito!