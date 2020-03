Risoto de espargos

Preparação

1. Corte o queijo parmesão em pedaços com, aproximadamente, dois centímetros. Lasque-o e reserve-o para mais tarde. Descasque as chalotas e reserve-as também.

2. Parta e elimine as extremidades mais duras dos espargos, abaixo do ponto de quebra natural. Corte os talos em pedaços de dois centímetros e reserve as pontas para mais tarde.

3. Coloque os talos dos espargos, as chalotas e o azeite num robô triturador. Pique e misture e leve ao lume numa panela grande a refogar. Adicione o vinho e, depois, o azeite e deixe cozinhar.

4. Adicione o caldo e coza durante cerca de 15 minutos. Ao fim desse tempo, verifique a cozedura do arroz, que deve estar al dente mas cozinhado. Se necessário, coza mais uns minutos.

5. Junte as pontas dos espargos, o sal, a pimenta, a manteiga e o queijo parmesão e envolva bem e aguarde entre três a quatro minutos, uma vez que o calor do risoto coze as pontas dos espargos na perfeição. Sirva de imediato.