Tarte de limão merengada em versão (mais) light

Preparação

1. Estenda a massa quebrada numa superfície ligeiramente enfarinhada e use-a para cobrir uma tarteira redonda com cerca de 20 centímetros de diâmetro.

2. Pique a massa várias vezes com um garfo, cubra-a com papel vegetal e deite por cima algumas leguminosas secas (grão, por exemplo) para evitar que a massa cresça. Leve ao forno a 220º C durante 15 minutos e retire o papel e as leguminosas.

3. Para o creme de limão, coloque as folhas de gelatina num tacho com a água morna e deixe dissolver lentamente.

4. Numa tigela, deite os iogurtes e o doce de limão, junte a gelatina e bata com umas varetas até ligar tudo. Cubra a massa que levou ao forno com o creme de limão e deixe arrefecer.

5. Para o merengue, prepare uma calda com o adoçante e a água. Bata as claras em castelo e, no final, aumente a potência, enquanto junta a calda.

6. Coloque o merengue numa manga de pasteleiro com uma abertura larga e decore a tarte. Leve-a ao forno até ficar dourada. Sirva a tarte morna ou fria.