Tomates recheados com broa de milho e atum fresco

Preparação

1. Retire o pé dos tomates e esvazie-os de grande parte da sua polpa, com ajuda de uma colher, com o cuidado de não os perfurar, obrigando-os a manter a forma. Tempere-os com sal por dentro e vire-os ao contrário durante cerca de meia hora para que soltem a água. Passado esse tempo, vire-os novamente e reserve.

2. Pele e pique os alhos muito finamente e distribua-os pelo interior dos tomates. Parta um ovo para dentro de um recipiente, tentando guardar cerca de metade de clara, que depois transfere para um recipiente.

3. Disponha os tomates numa travessa refratária, previamente untada com azeite, mantendo-os uns centímetros afastados para que não se peguem. Polvilhe-os com pimenta e leve ao forno pré-aquecido a 180º C durante cerca de 10 minutos, até ficarem cozinhados mas fofos.

4. Entretanto, misture as natas com o concentrado de tomate e as claras de ovo reservadas anteriormente, já batidas em castelo. Verta tudo sobre os ovos no interior do tomate.

5. Passe o cebolinho por água fria corrente e pique-o finamente com uma faca. Reserve.

6. Frite ligeiramente o bife de atum na manteiga. Retire-o do lume, corte-o em pequenos cubos e reserve. Triture a broa de milho, envolva-a nos cubos de peixe e tempere com o cebolinho picado.

7. Retire os tomates recheados do forno e acabe de os preencher com o preparado da broa de milho, do atum e do cebolinho. Leve novamente ao forno durante cerca de 10 minutos.

8. Retire os tomates recheados do forno e aguarde cerca de três minutos antes de os levar à mesa. Sirva de imediato.