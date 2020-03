Croassãs de chocolate negro

Preparação

1. Derreta o chocolate, misturado com o leite de soja, num tacho, em banho maria, mexendo-o regularmente até apresentar a consistência de um creme liso. Pré-aqueça o forno a 180º C. Forre o tabuleiro do forno com papel de alumínio e guarde-o fora do fogão.

2. Desenrole uma embalagem de massa folhada, estenda-a e espalhe, com a ajuda de uma espátula, a metade do creme de chocolate numa camada fina. Corte a massa em quatro. Volte a cortar até obter oito triângulos.

3. Enrole os triângulos sobre si mesmos, de forma a formar croassãs. Disponha-os, de seguida, sobre o tabuleiro do forno coberto com papel de alumínio e reserve.

4. Repita a operação com a outra massa folhada. Depois de preparar todos os croassãs, leve-os ao forno a cozer, entre 10 a 15 minutos. Retire-os quando estiverem dourados e deixe-os arrefecer. Sirva os croassãs mornos ou frios.