Se é apreciador desta especialidade gastronómica de origem italiana, não conseguirá resistir a esta versão alternativa, também recomendada para vegetarianos e para pessoas que estão a reduzir o consumo de carne. Depois de a preparar, sirva-a de imediato com uma salada de vegetais a acompanhar. Se preferir, em vez de usar massa de piza de compra, pode prepará-la em casa, seguindo as indicações que encontra no fim da receita.

5. Risoto de cogumelos portobello com champanhe e lascas de queijo parmesão

É um dos pratos de arroz mais apreciados em todo o mundo e são muitos os portugueses que já não passam sem ele. Esta receita, muito fácil de preparar, vai tornar-se na estrela dos pratos familiares que vai passar a servir em sua casa. Se preferir, simplifique-a, usando cogumelos enlatados e substituindo alguns dos ingredientes que tenha em falta por outros semelhantes. Em vez do champanhe, pode usar vinho branco, brande ou uísque.

6. Talharim do mar salteado com azeite e alho

Adora um bom prato de massa e não consegue resistir a camarões e mexilhões? Então esta é a receita de que estava à espera! Simples, rápida e muito fácil de preparar, surpreende pela versatilidade e pelo paladar, que remete para os saudosos dias de praia. No caso de não ter os frutos do mar indicados para a confecionar, pode sempre substituí-los por outros que tenha em casa ou que possa facilmente adquirir. Experimente!

7. Couve-flor gratinada com cogumelos e bacon

Esta é outra das receitas que deve considerar no seu planeamento de refeições semanal. Uma especialidade leve, saborosa e nutritiva que surpreende pela originalidade e pelo paladar. Também funciona como acompanhamento de pratos de carne e até de peixes, como o atum e o espadarte, grelhados. Pode usar peixe congelado. Se não for um grande apreciador de couve-flor, pode substituí-la por brócolos, reinventando-a.

8. Tomates recheados com broa de milho e atum fresco

Uma proposta diferente para uma refeição diferente do habitual mas igualmente saborosa. Deliciosa, nutritiva e original, esta especialidade, que é perfeita para saborear com uma salada de alface e rúcula e/ou um peixe grelhado ou cozido, é uma forma saudável de saborear um fruto que muitos pensam ser um legume. Em vez de atum fresco, nem sempre fácil de encontrar no mercado, pode recorrer a atum enlatado.

9. Pudim de espargos brancos com dois queijos

Podia ser uma torta ou até mesmo uma tarte salgada mas não. Esta é uma excelente sugestão para servir aos seus familiares durante um lanche ou um petisco saudável e nutritivo. Acompanhado por uma sopa e/ou uma salada de vegetais, é também a solução perfeita para uma refeição principal e tem ainda a vantagem de se conservar por vários dias no frigorífico. E se aproveitasse para a experimentar amanhã ou depois?

10. Tarte de tomate e curgete

A versatilidade desta receita é um dos seus trunfos. Ideal para um piquenique improvisado ou para uma refeição mais leve em família, pode ser servida com uma salada de rúcula ou de alface e pimentos grelhados. Se não resiste habitualmente a estas confeções gastronómicas, tem mesmo de experimentar! No caso de não ter todos os ingredientes, puxe pela imaginação e recorra a alimentos semelhantes, adaptando as quantidades, se for caso disso.