Pad thai à tailandesa

Preparação

1. Coza a massa de arroz em água temperada de sal. Retire do lume, escorra e reserve. Numa tigela, misture todos os ingredientes do molho, envolvendo bem.

2. Esmague o alho. Rale o gengibre. Descasque e limpe os camarões. Limpe e fatie os pimentos e a cebola roxa. Bata os ovos e reserve. Pique o amendoim.

3. Leve um wok a lume forte, previamente untado com o azeite. Junte o alho e o gengibre e salteie durante um minuto. Adicione, de seguida, o camarão e continue a saltear, durante cerca de três minutos.

4. Junte os pimentos, a cebola roxa e as ervilhas-de-quebrar. Salteie durante dois minutos e junte o ovo batido. Deixe cozinhar até ficar cozido.

5. Verta a massa no wok e deite por cima o molho. Aqueça bem. Incorpore os rebentos de soja e deixe cozinhar durante mais uns minutos. Sirva o pad thai em pratos ou tigelas, polvilhado com os amendoins e decorado com gomos de lima.