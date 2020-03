A pandemia de covid-19 que assola o mundo está a obrigar muita gente a mudar de hábitos. O isolamento social que o novo coronavírus impôs obriga muitos dos que faziam as refeições fora habitualmente a terem de passar mais tempo em frente dos tachos e das panelas para as confecionar. Na hora de o fazer, inúmeros veem-se, contudo, sem ideias. Também é o seu caso? Se respondeu afirmativamente, não se preocupe. Temos a solução para si. Experimente!

1. Frango com legumes e espuma à chef

Apesar do nome pomposo, não implica grande dificuldade, pelo que até os mais inexperientes a podem confecionar facilmente. Esta deliciosa e tentadora sugestão do chef Chakall, um reputado cozinheiro argentino que reside em Portugal, é económica, muito versátil e fácil de preparar em casa. Tem ainda a vantagem de ser perfeita para quem se preocupa com a saúde e/ou anda a tentar perder peso. Em vez do frango, para variar, pode usar bifes de peru.

2. Empadão de carne com chouriço à antiga

Reconfortante, saborosa e nutritiva, esta receita, também ela fácil de preparar, remete para os paladares e para as confeções gastronómicas de (outros) tempos em que ainda havia disponibilidade para desfrutar tranquilamente do prazer de cozinhar. Para lhe simplificar a vida, em vez de preparar o puré de batata como as avós de antigamente faziam, pode recorrer a flocos de batata instantâneos. Pode usar esta receita como base para outros empadões.

3. Tarte de tomate e curgete