Preparação

1. Descasque a cebola e pique-a finamente. Lave e limpe os cogumelos e corte-os grosseiramente.

2. Num tacho com azeite, aloure suavemente a cebola, em lume brando. Cozinhe durante cerca de 10 minutos sem deixar alourar.

3. Acrescente o arroz e deixe fritar, mexendo de vez em quando, até ficar translúcido.

4. Regue o arroz com o vinho branco e com o champanhe, adicione os cogumelos e cozinhe, mexendo frequentemente, até absorver o líquido.

5. Ferva a água com o sal e adicione-a lentamente ao arroz, mexendo à medida que o líquido for sendo absorvido. Assim que o arroz estiver cozido, retire-o do lume.

6. Tempere o risoto com pimenta e polvilhe-o com as lascas de queijo parmesão. Sirva de imediato.